英語聽力測驗，考生：生活化、一聽就懂。（記者蘇孟娟攝）

2018-05-20 12:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考最後一科英語聽力測驗結束，台中考生多說簡單、一聽就懂，考題生活化。

居仁國中賴姓考生說，英聽的題目的播放速度很慢，很容易聽懂，多是一聽元就能寫答案，題目很生活化，有一題煮麵吃麵的題目甚至還有吃麵的音效，還有類似氣象預報選圖的題目，很生活化，很好寫。

結束英聽測驗，不少考生如釋重負，有人說，先放空幾天，要好好休息一下，下一關等6月8日成績出來再說。