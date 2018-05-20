反深澳電廠 新北市漁業處槓台電：從煙囪上看小卷？

新北市漁業處推廣多元的漁村體驗，並以生態維護與體驗為主軸推動 瑞芳深澳夜釣活動。（新北市漁業處提供）

2018-05-20 12:34

〔記者陳心瑜／新北報導〕台電將在深澳電廠興建250米高的小卷煙囪，打造觀光地標，更表示電廠興建後，「不會沒有小卷」。新北市政府漁業及漁港事業管理處反駁，指有燃煤電廠就沒有觀光，而台電規劃興建深澳電廠，卻不調查對海洋生態及漁業資源衝擊，就不負責任地說電廠開發對小卷沒有影響，「空口說白話功夫一流」。

針對台電表示，因小卷的捕撈作業不在深澳灣內進行，深澳電廠更新計劃不會影響小卷撈捕作業，新北漁業處表示，深澳灣及瑞芳保育區是魚貝類繁殖場所、稚魚的躲避場所，這些魚蝦類是小卷透抽的餌料來源，且溫排水也會影響生態，勢必衝擊小卷的繁衍。

台電和新北市政府多次在深澳電廠議題上交鋒，漁業處今天更發出新聞稿，指出天然地景及漁業資源是深澳最重要的觀光資源，難道要等到電廠蓋好衝擊天然資源，再從煙囪上看小卷嗎？

萬里區從事棒受網漁船船主黃長生表示，小卷為台灣東北部海域的重要漁產，漁民每年農曆3月起就開始捕撈小卷，期間小卷會洄游至沿近海產卵，小卷寶寶孵化後會在沿近海捕食成長，漁民也依法不在距岸3海浬內作業，可見該海域對小卷資源之重要性，若台電不針對深澳電廠重啟對沿近海造成的影響進行評估，勢必衝擊萬里、瑞芳、貢寮及基隆等東北角漁民長期賴以維生的小卷資源。