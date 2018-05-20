腸病毒發燒 高市2未足月新生兒疑染重症

2018-05-20 12:05

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市今公布2例未足月新生兒疑似腸病毒重症個案，分別是出生21天及27天男嬰，因反覆高燒及出紅疹，從月子中心送進醫學中心加護病房，其中一男嬰合併敗血症，仍住院治療中，另名男嬰本月17日已出院，衛生局研判感染源不排除是男嬰家人或親友，提醒家長接觸嬰兒之前，要先做好清潔防護。

1男嬰合併敗血症 仍住院治療

衛生局表示，2名男嬰均未足月，與母親同住在月子中心，其中出生21天男嬰，本月5日反覆發高燒，從月子中心送醫學中心加護病房治療，上週初步判定疑似腸病毒重症合併敗血症，仍住院治療中。

另名出生27天的男嬰，本月2日也因反覆高燒及出現紅疹，從月子中心送醫學中心加護病房，並通報疑腸病毒重症，經治療後，已於本月17日出院返家。

全國共累積5例腸病毒感染重症確診個案，其中高雄市已有2例新生兒腸病毒重症，上週又通報2例未足月新生兒疑似腸病毒重症個案，顯示腸病毒疫情持續發燒。

衛生局說，未足月新生兒身上都有母體抗體，仍感染腸病毒重症，2名新生兒均在月子中心，不排除感染來源來自沒有症狀的家人或親友導致感染發病。

衛生局說，新生兒腸病毒感染臨床表現症狀具多樣性，往往與孩童期表現症狀不同，常見的症狀包括發燒、躁動不安、餵食不佳、嗜睡等，籲請醫師務必提高警覺，並留意孕產婦及新生兒健康，另請家長及嬰幼兒照顧者一旦發現孩童有重症前兆病徵應儘速送醫，降低重症發生的機會。

新生兒感染腸病毒種類主要為伊科病毒或克沙奇B型病毒，傳染途徑為經胎盤傳染、產道感染或產後感染，準媽媽們應留意自身健康，產前14天起至分娩前後如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等症狀，應配戴口罩與正確勤洗手，並應與嬰幼兒採取適當保護隔離，避免直接觸摸嬰兒，降低病毒傳播的機會。

衛生局近期也將針對產後護理之家執行腸病毒防治查核，督導加強內部感染管制措施；另呼籲家長平日應加強落實居家腸病毒防疫6招「入門前做好洗手、洗臉、換衣服」、「兒童玩具常清洗」、「環境勤消毒」、「生病在家休息」、「家中第二小孩，做好保護隔離」「疑似腸病毒症狀，儘速送醫」。