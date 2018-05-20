青草湖國小獨木舟課程 吸引志清國小跨縣市交流

新竹市青草湖國小獨特的獨木舟課程，吸引台北志清國小學生跨縣市交流體驗，學生收穫滿滿，都說是超棒的校際交流體驗。（記者洪美秀攝）

2018-05-20 11:53

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市青草湖國小鄰近青草湖，學校發展出獨木舟探索課程，不僅學生會划獨木舟，還吸引台北志清國小來跨縣市交流體驗，學生騎單車到湖邊划獨木舟，都說這種交流體驗很特別，未來還會請其他學校學生，也讓孩子挑戰學習划獨木舟的樂趣。

青草湖國小校長許慶恭說，學校因承辦新加坡遊學交流活動，和台北志清國小結緣，學校的獨木舟課程吸引志清國小師生，志清國小校長李雪鳳希望有跨縣市的校際交流課程構想，於是兩校的特色客程從新加坡的國教交流，再回到新竹。

許慶恭說，學校師生為讓遠到的志清國小體驗特別的校際遊學課程，規劃青草湖鐵馬探索行、獨木舟課程、創意食農野炊造咖和真愛海洋.針織珊瑚，課程多元豐富。

許慶恭說，這項校際交流體驗是由學生與志清國小學伴騎乘自行車帶著ipad闖關，漫遊探索青草湖風景及生態文化，接著體驗搭乘獨木舟探索青草湖、客雅溪多樣的河湖生態環境，並且讓學生們採收校園自然熟成的紅藜、番茄、小黃瓜等農作物，由學生一起製作「生機無限」的午餐。最後學生共同創客手作「針織水母項鍊」，象徵愛護海洋的識別證，也是送給志清國小學伴最特別的禮物。

志清國小五年級楊怡瑋說，還沒到青草湖國小的時候，以為是一個湖，而且很鄉下的感覺，但是到青草湖之後，我才發現和我想得不一樣，青草湖國小居然有一塊田在學校，湖在學校旁邊，後門一打開還有一條客雅溪可以划船，而且很清澈，學校很大、植物很多、空氣很好，但學校卻要iPad上課，學生的科技能力很強，真是太神奇。

許慶恭說，未來還會有更多的跨縣市校際交流活動，期許透過學校的交流，擴大學生的視野，也讓學生認識不同學校的特色，做最佳的城市交流。

新竹市青草湖國小獨特的獨木舟課程，吸引台北志清國小學生跨縣市交流體驗，學生收穫滿滿，都說是超棒的校際交流體驗。（記者洪美秀攝）

新竹市青草湖國小獨特的獨木舟課程，吸引台北志清國小學生跨縣市交流體驗，學生收穫滿滿，都說是超棒的校際交流體驗。（記者洪美秀攝）

新竹市青草湖國小獨特的獨木舟課程，吸引台北志清國小學生跨縣市交流體驗，學生收穫滿滿，都說是超棒的校際交流體驗。（記者洪美秀攝）