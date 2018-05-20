國中會考自然科不難 省電環保考題入列

2018-05-20 11:39

〔記者周彥妤／台北報導〕107年國中會考今天進入第2天，上午8時30分登場的自然科，考生普遍反應題目難易參半，與學校平常模擬考差不多，整體來說不會太難，寫來還算順手；不少考生說，以一般燈泡換成省電燈泡，推估省電效能及方式的環保訴求考題，是印象最深刻的題目。

金華國中林雨璇說，整體而言，題目難易分配很平均，寫起來不會卡，算是很好寫，尤其後面變得簡單，更好作答。談到印象深刻、活用的考題，她說是最後一大題，內容是要判斷人體溫度何時高於當下氣溫，才能預防中暑，用意在提醒大家不外出的時段，很貼近現在炎熱的天氣，而且「自己前幾天也才中暑」。

金華國中楊同學、洪同學都說，題目滿簡單，而印象最深刻的考題是換省電燈泡減少多少二氧化碳排放量，也讓考生判斷從省下的度數，推估是從換什麼類型的燈泡而來，貼近現代推廣環保的概念。

仁愛國中陳同學說，大部分都很簡單，沒有特別題目。最特別的題目是，要考生試算換省電燈泡可省下多少電，自己算了比較久，覺得此題很活，也稍有難度。

金華國中陳欣怡說，考題難易度平均，和學校模擬考差不多，算可以應付。談到簡單的題目，她說，第一題提到如原本容量已有27ML，要用什麼容器才不會超過30ML，答案應是滴管，才方便控制量體，其他選項包括燒杯等。至於印象深刻題目，她也說是省電燈泡的考題。

仁愛國中王同學則說，印象中沒有時事題，也沒有太特別的題目，題目有難有簡單，大致上跟學校一般考試差不多，自己平時自然科成績大概是A，寫起來還算得心應手。