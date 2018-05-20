手腳要快！鹿港端午拋繡球招親 限額報名

今年鹿港慶端陽活動增加了拋繡球趣味活動，開放滿20歲到35歲的單身民眾網路報名，圖為鹿港舉辦拋繡球活動。（圖記者張聰秋資料照）

2018-05-20 11:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕下個月就是端午節了，一年一度的鹿港慶端陽活動即將登場，彰化縣政府民政處為了讓年輕單身男女，更多認識異性朋友的機會，今年特別結合慶端陽民俗活動，將於6月9日在鹿港鎮舉辦「拋繡球趣味活動」，開放48個網路報名名額，女生12名、男生36名，歡迎年滿20歲到35歲的單身民眾參加。

民政處長杜國忠表示，縣府希望藉由傳統習俗結合現代有趣的拋繡球方式，讓年輕男女在輕鬆愉快的氛圍下，進行聯誼活動，結交到有緣的異性朋友。

這項活動將於6月第2個周末假期（星期六）下午4點在鹿港桂花巷藝術村舉辦，除了讓預先完成網路報名的年輕男女，體驗古代傳統招親儀式拋繡球之外，現場同時開放讓未接到繡球的男生進行搶親PK賽，當場與接到繡球男生一起上台接受女生的考驗，通過考驗者才算配對成功，並得到神秘配對禮「喜成雙」乙份。

活動因應端午節過節習俗，還將分送象徵可趨吉避凶、保平安的五色線，也會佈置拍照場景，準備象徵愛情幸福的心型拍照背板和繡球道具，讓參加者拍照留念。

網路報名即日起到6月1日止，活動訊息可上縣府民政處官網查詢。