叛逆點燈囝仔 感恩月溫暖長輩心

少年在桌遊課程傳遞關懷與溫暖，個個如同爺爺奶奶們的孫子、孫女般。（記者黃建華攝）

2018-05-20 11:43

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市少年警察隊與少輔會積極推動點亮家中溫暖燈計畫，昨帶領點燈班少年前往「新立老人養護中心」陪長輩們玩桌遊，一起共度溫馨愉快的週末。

昨天一早，點燈少年於少年警察隊集合，搭乘公車轉搭捷運來到養護中心，除向長輩們獻上康乃馨，認識彼此並給予祝福。

「台灣童心創意親子共學協會」之桌遊老師更以生動活潑的方式帶領大家玩「形色牌」，老少間互相學習如何從問題中找到答案；緊接著利用「快手疊杯」活絡大家的反應與思考能力，鼓勵長者接觸新事物以促進身心健康；最後在『環環相扣』遊戲中彼此團結合作，也串起了這一群沒有血緣的類祖孫們融洽的氣氛。

少年在桌遊課程傳遞關懷與溫暖，個個如同爺爺奶奶們的孫子、孫女般，跨越年齡的鴻溝。課程結束後，一起唱歌、吃蛋糕並享用午餐，共同慶祝五月感恩月，活動在溫馨與歡笑中圓滿結束。

點燈囝仔對於在課業之餘，到安養院與長輩們一起動腦、玩遊戲，帶給長輩快樂，覺得非常特別與開心，也體會-「人要活到老，學到老」及「家有一老，如有一寶」，回家後一定要好好的抱抱及陪伴家裡的長輩。