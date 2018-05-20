畢業季將至 竹北23日徵才提供逾千職缺

2018-05-20 11:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕畢業季即將來臨，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心預定23日上午10點到下午2點，在中心3樓舉辦新竹地區製造業擴大徵才活動，共有上千個工作機會，歡迎求職及轉職的民眾踴躍參加。

竹北就業中心主任劉文菁表示，根據財政部統計處資料顯示，新竹縣轄區產業營利事業家數以批發零售業最多，製造業家數次之，但製造業的產值占總產值比例甚高，顯見「製造業發展」在新竹縣的重要性。

因此，中心特別規劃這場製造業徵才活動，23日邀請27家企業廠商，提供1339個工作機會；其中，德晶科技開出製程工程師職缺月薪8萬元。另針對初次進入職場的新鮮人，也有多家企業廠商提供可無相關經驗的職缺，求職民眾可多加把握。

劉文菁說，為更能吸引企業注目，建議求職者在面試前可先了解企業背景及工作內容，並於求職過程中展現專業與敬業的態度，為自己創造更多機會。凡現場填寫線上滿意度問卷並出示畫面，可在服務台領取宣導品一份，數量有限，送完為止。

求職詳情請上無紙化徵才活動E網（http://www.jobs.org.tw/）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署網頁，查詢最新徵才活動。諮詢電話：（03）5542564#3223竹北就業中心劉先生。