為俺娘洗腳按摩 新移民真情告白十分催淚

2018-05-20 11:03

〔記者蔡文居／台南報導〕第11屆「大道公孝親日」─為俺娘洗腳按摩活動，昨晚在台南市海尾朝皇宮登場，共有31對親子參加。其中，印尼嫁到台南的新移民女性，感謝婆婆疼愛的真情話語，婆媳親如母女般，令人感動。

台南安南區海尾朝皇宮、台南社大台江分校昨晚舉辦大道公孝親日，親子重回廟口，給俺娘洗腳按摩。今年特別邀請台江新移民女性，共同參與，料理印尼沙嗲，一起和台江婆婆媽媽、親子同樂，共同推動母語運動。

台江分校師生也響應這場有意義的活動，彩妝班為婆婆媽媽們畫妝，攝影班同學幫忙拍下全家福的幸福照片，薩克斯風、吉他、肚皮舞班共同表演大道公孝親日音樂會。

從印尼嫁來台江已經11年的黃新月表示，生了3個小孩，婆婆幫忙坐月子帶孩子，貼心照顧，才能讓她安心出外工作。

「記得還當我嫁過來時，你用雙手握著我的手時，把我帶入這個大家庭，像兒女一樣對待我，當下的感動與觸動，謹記在心，母親節，謝謝婆婆對我的愛。」當黃新月媽媽分享感謝婆婆照顧疼愛的真情話語之時，婆媳在會場互擁，親如母女般，令人動容。

另外，參加的市民吳振銘先則跟著62歲的大哥吳金印、大姊、太太、兒子、媳婦、弟媳，一起來為88歲的母親陳阿嬌洗腳按摩。吳振銘說，每一年的孝親日都會參加，帶媽媽出來走一走，也感受廟口孝親溫馨的氣氛，想要對媽媽說我愛你，媽媽身體要健康，現在是四代，期待五代同堂。