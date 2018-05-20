2018-05-20 10:57

〔記者黃建華／高雄報導〕高市本週辦理5場徵才釋出1900個以上職缺，其中，岡山區聯合徵才5月25日登場，459個職缺等你來！

5月22日（二）下午2時在福山里活動中心，「漢程汽車客運、全家便利商店、王座國際餐飲、日月光半導體」等13家廠商，聯合招募公車駕駛長、儲備幹部員、居家服務員、檢查技術員、門市人員等496人，其中「漢程汽車客運」招募15名公車駕駛長，薪資35K-45K、「全家便利商店」招募5名專職大夜人員，薪資32K。

5月23日（三）下午2時在大社區公所，「國巨公司、其祥食品」等5家廠商則釋出190個職缺。

5月24日（四）下午2時在左營就服站，「新光三越百貨、日月光半導體」等6家廠商，徵求營業儲備幹部、行政秘書、居家照顧服務員等302個工作機會，其中「新光三越百貨」招募6名營業儲備幹部，薪資30K。

5月25日（五）有2場徵才，上午9時在岡山區公所的聯合徵才，有「香草家居、璞方實業、國巨公司、燁興企業」等19家廠商，職缺包括「儲備幹部、電控人員、工程師、室內設計助理」等459個，平均薪資31K，其中「詮豐精密工具」招募CNC程式工程師，薪資35K起；「和德昌」招募餐廳襄理，薪資36K。而當日下午2時30分在楠梓區公所，「來來超商、安心食品服務、川湖科技、慈陽科技、全家便利商店」等15家廠商，則聯合招募門市儲備幹部、服務人員、現場工程師等480人，歡迎求職朋友踴躍參與。