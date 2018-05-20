「好咖在高雄」 網友推薦名單出爐

2018-05-20 10:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕品味高雄自家烘焙好咖啡，高市新聞局舉辦「好咖在高雄」臉書抽獎，並公布網友推薦的咖啡店名單，共有78家。

高雄市新聞局長張家興表示，高雄有許多高水準的自家烘焙咖啡店，製作專業、廣受喜愛、也別具風格，在高雄城市生活文化中，擴散出精緻迷人的香氣，值得邀請大家一同品嚐。

「好咖在高雄」活動也匯集了網友的推薦，整理出高雄78家咖啡店，讓眾選擇，網址是「好咖在高雄」。或 「網址」。

新聞局提醒，點擊店家名稱和地址，會連結到店家紛絲團與地圖位置，方便民眾按圖索驥，品嘗高雄優質好咖啡。