帥哥男友「GG比玉米筍細短」她感嘆：自尊還要我安慰...

一名女網友感嘆，曾和一名長相帥氣、打扮很紳士的男生交往，沒想到對方生殖器很小、做愛時間也不持久。（情境照，畫面中人物並非當事人）

2018-05-20 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕有一好沒兩好！一名女網友發文感嘆，男友長相帥氣、打扮舉止都很紳士，但是當對方準備「提槍上陣」發生關係時，她才發現男友的生殖器「比玉米筍還細還短」，甚至也不夠持久，為了顧及對方自尊還得安慰是「小而巧」，但最後還是無奈的向男友提分手。該篇文章也引起網友熱議。

「長的帥，然後身高176/74！穿襯衫西裝褲，紳士的感覺，殊不知褲子一脫，是一坨像軟啪啪的年糕，軟糖小弟弟。」這名女網友在臉書「爆怨公社」PO文訴苦，前男友要賺錢給家裡錢，因此2人只能在每週日約會，連要看電影也只能偶爾看。

女網友接著抱怨，前男友沒錢只有一輛機車，不僅無法開車載她出去玩，甚至連性事也沒辦法滿足她，「他的雞雞真的小到不行，保險套戴上去還會滑下來，因為空隙太多」，而且持久度也不足、大約1分鐘就完事，「雞雞尺寸比玉米筍還細還短，更細如筷子又短如小拇指」，讓她真的無法接受。

女網友說，前男友還會在2人做愛時自嘆自己尺寸很小，甚至羨慕起AV男優的尺寸，問她太小怎麼辦，而她為了顧及男性自尊，還會昧著良心安慰前男友，「不會阿，小而巧嘛！」但最後真的無法再忍受，「他的自尊我還要安慰？我很累！」只好無奈向對方提分手。

文章一出立刻引起網友熱議，紛紛留言「玉米筍錯了嗎！」、「笑到飆淚」、「帥真的沒用，雞雞大才幸福」、「這尺寸跟我四歲兒子差不多」、「 這是說以後決定要交往前，要先請男生把褲子脫下檢查是嗎？哈哈哈」、「 所以塑化劑真的不能吃啊...」、「還好我都盤在右腳不然都要拖地走路好懊惱」。