價格直落沒人要？ 資源回收物傳進焚化爐燒毀

由於資源回收價格直直落，外傳部分回收物都直接進了焚化爐燒毀。（資料照）

2018-05-20 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕近年民眾環保意識抬頭，紛紛開始著手垃圾分類及資源回收，但回收物的價格卻每況愈下，日前便傳出廢玻璃 、薄塑膠、保麗龍等回收物幾乎都直接被送往焚化爐燒毀，讓民眾可說是白做工。

據《聯合新聞網》報導，一名許姓回收業者透露，太髒的薄塑膠，回收工廠不收，若要水洗後出售，不僅耗人工，手續也太麻煩；上了塑膠淋膜的便當盒等紙容器，回收業者也不愛，清潔隊員回收後，最後還是進入焚化爐燒掉。

北部有環保局長也證實，環保局清潔隊確實堆了一些難消化的資收物，萬一無法處理、沒有出路，確實都進了焚化爐。但台中市環保局長白智榮卻表示，回收業者若是要把資收物送進焚化爐，1噸要付2千到3千元的進場費，應該不致於全都送進焚化爐燒掉。

回收業者表示，回收紙類5年前每公斤還有5元，現在砍半僅剩2.5元，寶特瓶也一路掉到每公斤4元，薄塑膠、保麗龍和裝過食物的紙容器，回收場根本不收。此外，台中一名鄭姓業者也指出，現在以廢玻璃回收價最低廉，1公斤才幾毛錢，且分類最複雜，除了要分色，瓶身的標籤、貼紙都要撕掉，根本沒賺頭，「玻璃回收，都收假的」。