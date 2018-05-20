週二前高溫大多36度上下！ 吳德榮：週三鋒面到稍轉涼

吳德榮表示，今日至週二（22日），大台北高溫多在36度上下，週三（23日）鋒面報到，全台有雨，下半天北台灣氣溫稍降轉涼。（資料照）

2018-05-20 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕今天全台各地依舊晴朗炎熱，中午前後紫外線指數大多為「危險級」及「過量級」，提醒民眾應注意防曬。氣象專家吳德榮指出，今日至週二（22日），大台北高溫多在36度上下，週三（23日）鋒面報到，全台有雨，下半天北台灣氣溫稍降轉涼。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天至週二台灣持續受到暖氣團的籠罩，平地晴朗穩定、氣溫持續偏高，中午前後紫外線大多為危險級及過量級，應注意防曬；午後雲量增多，山區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部局部地區也有降雨的機率。

吳德榮說，今日至週二，大台北高溫大都在36度左右，其他各地高溫也在33至34度左右；週三則有一波鋒面抵達台灣，該鋒面結構弱、且是移動性的，由於鋒面後冷空氣很弱，上半天各地仍悶熱，下半天北台灣氣溫才稍降，其他地區降幅則不明顯。

吳德榮接著指出，週四北台灣稍轉涼後，週五暖氣團增強，氣溫又將回升；週六、下週日天氣晴朗，又將回到暖熱如盛夏的天氣型態。

另外，中央氣象局在上午8點30分針對連江縣發布濃霧特報，並指出馬祖及金門地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖持續有濃霧發生、能見度不足200公尺，提醒民眾注意。