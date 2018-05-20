促銷觀光下重本！選台東10大必吃美食 抽手機！

原住民傳統美食獲得不少民眾支持。（記者張存薇攝）

2018-05-20 08:33

［記者張存薇／台東報導］千里迢迢到台東一遊，什麼是一定要吃、不能錯過的美食？台東縣政府交通及觀光旅遊處推出「台東必吃、必去、必玩TOP10」分享及抽獎活動，即日起為第一波必吃美食推薦，民眾只要在粉絲專頁留言，即有機會抽中「iPhone 8 」、「Apple Watch Series 3」、「任天堂switch」等。交觀處長江慧卿，希望透過網友推薦，讓更多民眾再次看見台東多元豐富的小吃、大餐！

「台東必吃TOP 10」活動已進入第5天，超過3000則留言推薦，除了炸雞、米苔目等傳統人氣小吃，也有不少民眾選擇原住民美食或鄉鎮特色風味餐，江慧卿說明，3年前縣府也推出十大美食推薦活動，回響不錯，3年來台東增加更多特色店家，希望透過網友寫下心目中的最佳美食協助行銷。

她說，「必吃推薦」活動將進行至31日止，民眾可至粉絲專頁「台東就醬玩Amazing Taitung-台東縣交觀處」依步驟留言，6月11日至25日將推出「台東必去TOP 10」、7月11至25日為「台東必玩TOP 10」活動，請網友分享台東必去景點即必玩主題。

相關資訊可上台東縣觀光旅遊網或Amazing Taitung-台東縣交觀處粉絲專頁查詢。