白沙屯媽祖回鑾 避免影響會考未進虎尾市區

信徒鑽轎腳祈求白沙屯媽祖賜福庇護。（記者廖淑玲攝）

2018-05-20 07:51

〔記者廖淑玲／雲林報導〕白沙屯媽祖回鑾！白沙屯媽祖北港進香回程今天碰上全國國中會考，昨晚媽祖鑾轎駐駕虎尾揚子高中過夜，今天一起轎就未進市區到廉使里永興宮，避開考場不干擾考生，讓信徒直呼媽祖「足感心」。

今天上午5點白沙屯媽祖鑾轎從揚子高中出發，浩浩蕩蕩的進香隊伍人多卻不吵雜，非常有秩序地避開沿途考場，今天也未依往例進入虎尾市區，不影響全國國中大會考的虎尾高中考場，媽祖和學生非常親近又能體恤考生的作為，贏得社會各界的稱許。

白沙屯媽祖前往雲林北港朝天宮進香活動約有200年歷史，最大特色是「媽祖帶路」，沒有固定期程與行進路線，來回路程約400公里，完全依照媽祖神意指引。

去年白沙屯媽祖駐駕虎尾高中過夜，今天因遇上國中會考，白沙屯媽祖刻意繞道虎尾高中考場，讓考生得以安靜考試，數萬名信徒虔誠隨香並感念媽祖護佑萬民，體恤考生之心。

進香團在永興宮休息半小時後就往高鐵雲林特定區繼續北上，沿途信徒準備豐盛餐點、飲料供「香燈腳」享用，扶老攜幼有秩序鑽轎腳，展現雲林人的熱情。

白沙屯媽祖為避開國中會考考場，鑾轎不到2個半小時從虎尾走到西螺吳厝，數萬信徒有秩序隨香，贏得讚嘆，預計5月24日下午回到苗栗拱天宮，完成一年一度北港進香盛事。