05/20 各報重點新聞一覽

哈利與梅根在婚禮結束後進行馬車巡遊，向沿途民眾揮手致意。（法新社）

2018-05-20 06:39

自由時報

北市中山警分局 包庇色情滾雪球// 再押6警 前後任分局長調職

台北市中山警分局官警涉集體包庇色情業者，弊情愈滾愈大，檢調本月十七日發動第三波行動，帶回分局行政組巡官吳翊銘、中山一派出所二十一勤區前後任管區顏子恩、侯朝斌、曾紀勳、楊智清，及已退休員警馬國棟，六被告均否認犯行，但檢方認定涉罪重大，全部聲押獲准；全案迄昨已有十名官警、兩名業者遭押，是近七年來遭押官警人數最多的警界弊案。

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英哈利王子大婚// 非裔嫁皇室 梅根第一人

英國王子哈利與美國女星梅根．馬克爾十九日在英國溫莎城堡聖喬治禮拜堂完成婚禮。英國王儲查爾斯王子陪梅根走紅毯，引領美籍混血並離過婚的新娘正式進入英國王室，象徵王室的開放與包容，這場婚禮更為公投脫歐後陷入低迷的英國社會注入一劑舉國歡樂的強心針。

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心肌梗塞年輕化 中壯年增8成

心臟疾病中的殺手「心肌梗塞」有年輕化趨勢！根據衛福部統計，近十年來卅五歲到五十四歲的急診就診人口中，心肌梗塞發生率平均增加近八成，顯見中壯年人對控制膽固醇、血脂等健康觀念仍不足。

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蘋果日報

英王室13億奢華婚 哈利娶美國女星

「就像童話故事一樣！」英國王位第六順位繼承人哈利王子（Prince Harry）與美國黑白混血女星梅根馬可（Meghan Markle），昨打破諸多藩籬，在溫莎堡禮拜堂共結連理。這場婚禮兼具王室傳統與現代感，並注入好萊塢魅力，令全球粉絲動容，更被媒體喻為非凡、多元文化、「前所未見」的王室典禮。哈利昨也獲封為薩塞克斯公爵，讓梅根晉升為薩塞克斯公爵夫人。

2年力拼改革「戰場開太多」惹怨 年底選戰 蔡期中考

台灣首位女總統今就職滿2週年。2年來，蔡英文推動年金等多項改革，民調滿意度持續探底、不滿意度衝破6成，但蔡視為改革必經過程。未來2年，年底選戰、改革落實都是挑戰。比照去年，蔡今沒安排周年談話，但從昨天由民進黨新北巿長參選人蘇貞昌陪同出席公開行程，加上日前一連串的產業參訪，蔡以政績拉抬選舉的企圖心，十分明顯。

聯合報

北市警界最大醜聞 中山警分局有10官警遭押

台北市中山警分局包庇轄區色情酒店案，台北地院昨天裁定六名官警羈押禁見，本案至今已有十名官警羈押，是台北市警方近年涉案人數最多的風紀案，檢調不排除還有下一波行動。

哈利、梅根 世紀婚禮燒12.9億

英國王位第六順位繼承人、卅三歲的哈利王子，十九日在溫莎城堡聖喬治禮拜堂與長他三歲的美國女星梅根馬可舉行結婚儀式，估計婚禮花費約三千兩百萬英鎊（約台幣十二億九千萬元）。英國女王伊麗莎白二世授予兩人薩塞克斯（Duke and Duchess of Sussex）公爵與公爵夫人頭銜。

中國時報

小英執政2週年 不滿意度飆至58.8％

蔡總統就職滿2週年，執政表現備受關注。本報針對蔡總統就任2年來施政表現滿意度、兩岸關係、經濟狀況等議題進行民調。結果顯示，蔡總統就任2周年，施政表現滿意度只有24.3%，不滿意度高達58.8%；比起2年前上任時52.2%滿意度，整整暴跌28.2%，而不滿意度更飆升到52.9%。

哈利梅根世紀婚禮 引全球矚目

英國哈利王子與美國女星梅根．馬克爾19日在倫敦西郊溫莎城堡舉行婚禮。這場英王室成員與好萊塢明星的結婚大典，融合傳統與現代，堪稱百年難得一見的世紀婚禮。估計有10萬民眾湧入溫莎鎮爭睹新人丰采，而教堂婚禮過程向全球直播，吸引千萬觀眾和網友收看。