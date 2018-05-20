白天高溫飆35度防「危險級」紫外線 鋒面週三報到

今日各地大多仍以多雲到晴的天氣為主，各地山區午後易有短暫雷陣雨，各地高溫為32至34度，大台北地區有機會達到35度左右。（資料照）

2018-05-20 06:32

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地大多仍以多雲到晴的天氣為主，各地山區午後易有短暫雷陣雨，部分近山區平地也有機會受影響，而白天依舊悶熱，各地高溫為32至34度，大台北地區有機會達到35度左右。

今日午後對流發展條件比昨天好，除了各地山區午後易有局部短暫雷陣雨外，部分近山區的平地也有機會受其影響，其中宜蘭及南部平地受影響的範圍相對較廣，降雨機率也較高，東半部在非午後的時段也有機會出現局部短暫陣雨。

溫度方面，今日白天悶熱依舊，大台北地區更有機會來到35度左右，中午前後紫外線指數易達到過量或危險等級，呼籲民眾出門時記得多補充水分及做好防曬工作。

今日空氣品質部分，北部空品區為「橘色提醒」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

週一、週二（21日、22日）各地為多雲到晴天氣，白天悶熱，午後在各地山區有局部短暫雷陣雨；週三（23日）鋒面通過影響下，各地天氣轉為不穩定，中部以北及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並且有局部較大雨勢發生的可能，溫度方面則略為下降5度。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 34 26 ~ 33 27 ~ 32 26 ~ 31

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）