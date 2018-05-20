中了千萬不要嗎？ 1-2月千萬中獎發票多達7張還沒領

2018-05-20 06:07

〔記者吳佳蓉／台北報導〕3-4月期統一發票即將於下週五（25日）開獎，新的中獎翻身機會又來到，不過，至今1-2月期千萬中獎發票，還有多達7張沒來領，其中3張為7-11開出的小額消費發票，呼籲趁領獎期還沒過，快找找家中散落發票，以免白白浪費中獎好運氣

1-2月期發票中獎獎號已於3月25日開出，共開出多達15張千萬發票，但至今時隔近2個月，其中只有8張已兌領，高達7張得主未現身，目前兌領率僅53％，遠低於歷年平均的71％，提醒得主快在7月5日前完成領獎。

據財政部公布中獎清冊，7張未領發票有3張由7-11開出，金額最小才19元，為購買旺旺仙貝中獎，開出地點為新北市板橋區「國庭門市」。另兩張消費金額也才25元及58元，分別購買鮪魚飯糰及各式食品，開出地點為高雄市左營區「速鐵門市」及彰化縣員林市「員家門市」。

剩下4張未領千萬中獎發票，分別為南投線埔里鎮信義路麥當勞開出的40元大杯零卡可樂發票，台南成大醫院內杏一醫療用品門市開出的35元男用尿壺發票，台中市大肚區榮華街全聯開出的350元食品發票，以及高雄市楠梓區藍田路家樂福開出的1626元用品、食品發票。

另一方面，1-2月期200萬中獎發票，則只剩2張未領，其中1張消費內容為2018年世界新車大展門票，消費金額300元；另一張則為台北市中山區興國公園西側「應安168」停車場開出的75元停車費發票。

今年1-2月期發票，千萬特別獎獎號為「21735266」，200萬元特獎獎號「91874254」；3組頭獎中獎號碼分別為「56065209」、「05739340」及「69001612」。增開2組6獎獎號則為「591」、「342」，領獎期限至7月5日止。