台北螢火蟲復育故事 獲休士頓影展紀錄片金獎

2018-05-19 22:58

〔中央社〕台北市政府工務局今晚表示，紀錄台北在城市中復育螢火蟲故事的紀錄片「點亮台灣之光，螢火蟲飛吧」，獲得休士頓國際影展最佳紀錄片金獎。

這部紀錄片由大安森林公園之友基金會與台北市政府合作拍攝。

基金會常務董事、台大昆蟲學系名譽教授楊平世告訴中央社記者，由於台北市長柯文哲積極推動建設生態城市與公園生態化，大安森林公園之友基金會於是認養了大安森林公園，希望將它打造成像紐約中央公園一樣重要的景點。

他指出，基金會裡的5位台大教授一開始致力於解決公園內樹木無法長高的問題，並進行生態滅蚊工作。完成這些工作後，又將公園內的生態池逐步擴大，打造為生態草圳。

楊平世說，2012年他與學生吳加雄參與文山區永建國小興建工程附近基地基礎調查工作時，吳加雄在基地內發現陸生螢火蟲黃脈翅螢，後來又發現了黃緣螢，於是他們開始投入螢火蟲復育工作。

他表示，由於民國83年大安森林公園開放時，這裡原本就有螢火蟲，他們在螢火蟲復育成功後，決定將螢火蟲野放到大安森林公園的生態池中。

楊平世說，紀錄片「點亮台灣之光，螢火蟲飛吧」由「MIT台灣誌」導演麥覺明拍攝，大安森林公園之友基金會董事長林敏雄贊助經費，紀錄下他們從2012年開始復育螢火蟲，到去年在台北市舉辦螢火蟲國際年會的完整經過。

他指出，去年來台參與年會的專家學者，都非常驚訝台北市能在市中心捷運可到的都會公園中，成功復育螢火蟲。去年4月底大會結束後，基金會就決定將紀錄片拍攝完成，並於去年5月將它送到休士頓參加影展。

楊平世表示，如果沒有產官學界全力支持，以及大安森林公園之友基金會、荒野保護協會、永建國小、永康商圈等上萬名志工與家長、老師的無償協助，台北市螢火蟲復育過程與後續活動不會如此成功。

他認為，這部紀錄片能獲獎，可以說是實至名歸，也肯定了志工和市民們參與這個大規模環境教育活動的努力。