批發商半價賣芒果秀過頭？ 枋寮農民暴怒抗議

今年愛文芒果的質量均佳。（記者蔡宗憲攝）

2018-05-19 21:39

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕目前正值屏東芒果、玉荷包等水果產季，有一名基隆水果批發商利用媒體報導，強調「屏東枋寮芒果突然大量熟透，提前盛產，造成價格下跌。」以半價、薄利多銷方式出售，消息一出，激怒枋寮及枋山地區果農，質疑是盤商放消息打壓產地價格，枋寮地區農會總幹事鄭晏昕相當氣憤，考慮要帶農民北上到該基隆批發商「關心」產銷狀況。

「不要這樣打壓農民，可恥！」收到不少農民反映的枋寮居民張仁吉說，農民辛苦一整年，這名基隆批發商為了自身利益，拿次級品在媒體上賣虧本價格，明明才剛開始採收期，竟然說枋寮芒果已經大量熟透盛產，造成價格下跌，除了他幫果農到果園直播澄清，也希望農政單位正視盤商打壓價格的缺德行為。

枋寮葉姓農民說，不該一味用低價格評斷芒果，因為部分不肖業者，故意拿不熟或次級芒果賣，壓低整體市場價格，也造成消費者誤會芒果品質不良，不少對自家產品有信心的農民，都已經唾棄不肖盤商，乾脆循網路管道產銷，還能建立自家品牌。

「除了嚴正抗議這位盤商不實言論，也考慮帶農民北上該基隆批發商『關心』產銷狀況。」枋寮地區農會總幹事鄭晏昕說，枋寮地區種植超過1200公頃芒果，且逐年有果農由蓮霧園轉作芒果，但目前芒果採收數量還不多，加上年初仍有不少寒害狀況，整體產量並沒有比前2年欠收好上多少，更難跟3年前盛產期相提並論。

鄭晏昕表示，近期在北部最高還能賣到1公斤200元的好價格，這1週雖然天氣炎熱，加速芒果成熟，但枋寮香甜的愛文芒果不致於沒人要，希望盤商不要拿品質不佳的芒果賣低價廣告傷農。

「水果行的個人行銷手段，宣稱低價賣出的芒果，僅一天就買不到，卻對屏東果農造成傷害。」屏縣府農業處處長黃國榮指出，今年雨水少、氣候穩定，雖然年初曾有寒害，還受到農委會天災補助，但多數芒果的質量均佳，不擔心美味的愛文芒果受到刻意打壓，但仍會正式對外澄清這起「半價芒果」風波。