週日會考第2天高溫飆34度 家長陪考多喝水防中暑

明天是國中會考第2天，天氣與今日相似晴朗穩定、高溫悶熱，考生與家長須記得補充水分，以防中暑。圖為花蓮高中考場。（記者游太郎攝）

2018-05-19 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕明（20）天氣與今日相似，晴朗穩定、高溫悶熱可達34度，各地紫外線指數也偏高，出外應注意防曬，而明日是國中會考第2天，考生與家長也須記得補充水分，以防中暑。

中央氣象局預報，明日天氣依舊晴朗穩定，僅有東半部地區不定時會有局部短暫陣雨，午後各地山區也有機會出現局部短暫雷陣雨，到山區活動應注意天氣變化。

溫度方面，明日白天高溫依舊，北部高溫約31至34度，中、南部高溫約32至34度，東部高溫約31至33度，早晚低溫北部約25度，中部約24至26度，東部約25、26度，南部約25到27度。

《天氣風險》預測，高溫悶熱的天氣將持續到下週二，週三下波鋒面將報到，氣溫會稍微降低，但影響時間短，目前觀察，近1、2週到6月初，都尚未有梅雨鋒面的蹤跡，民眾應留意節約用水。

紫外線方面，明日澎湖縣為最危險的「危險級」，其餘縣市皆為「過量級」，在室外超過20分鐘就有可能曬傷，民眾出外應做好防曬準備。

空氣品質方面，明日北部地區為對敏感族群不健康的「橘色提醒」；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門地區為「普通」；宜蘭、花東、澎湖地區為「良好」。

明日白天高溫依舊，北部高溫約31至34度，中、南部高溫約32至34度，東部高溫約31至33度。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明日澎湖縣為最危險的「危險級」，其餘縣市皆為「過量級」。（圖擷取自中央氣象局）