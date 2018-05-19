國際奧會「不准」台灣正名？ 民團嗆：中華奧會公開來函

2020東京奧運台灣正名行動聯盟推動「2020東京奧運台灣正名公投」，已完成第一階段公投提案，前奧運選手紀政擔任提案人領銜人，5月5日將4488份連署書送交予中選會。（資料照）

2018-05-19 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕最近台灣民間團體推動「2020東京奧運台灣正名公投」，不過，中華奧會卻說，5月初接到國際奧會主動來函，「不予核准」台灣做出任何更改名舉動。發起活動的民團質疑，公投都還沒舉辦，在此情況下，何來「不予核准」？

綜合報導指出，民團推動的2020正名台灣公投活動傳到國際奧會耳中，中華奧會秘書長沈依婷透露，國際奧會主動來函，通知台灣必須遵守協議，不予核准做出任何更改名稱之舉動。「2020東京奧運台灣正名行動小組」今天發出聲明回應，東京奧運台灣正名公投連署都還沒完成，公投也尚未舉辦，中華奧會也還沒提交任何相關文件，「在此情況下，何來不予核准？」令人困惑與不解。

聲明也要求中華奧會，應該公開國際奧會來函的原文和全文，以化解疑慮、釐清爭議。2020東京奧運台灣正名行動聯盟共同發起人之一的劉一德就說，政府官員應該出來講話，帶領人民爭取台灣正名，不要只是用國際奧會、中華奧會講的話來搪塞人民！