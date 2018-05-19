華西街「亞洲毒蛇店」下週一歇業 老師傅透露未來改賣…

時代的眼淚！亞洲蛇肉店下週一將歇業。（記者楊心慧攝）

2018-05-19 20:27

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市萬華知名的華西街夜市，從原本有多家蛇肉店，到現在一間間倒閉，如今最後一家專賣蛇肉、蛇湯的「亞洲毒蛇店」將在下週一結束營業，在這間店工作數十年的老師傅也相當感嘆，說當年很多人為了看殺蛇的表演而來，但後來政府禁止殺蛇後，蛇肉店逐漸沒落，不得不轉型。

告別秀 郭子乾模仿殺蛇

早期各地夜市的蛇肉店都有殺蛇場景，但近幾年動保意識抬頭，殺蛇秀已銷聲匿跡，華西街過去以蛇肉、蛇湯聞名世界，如今走過一甲子歲月的「亞洲毒蛇店」，將在21日上午10點30分由藝人郭子乾模仿殺蛇的表演之後正式結束歷史，現場還會送仿真蛇給民眾留做紀念。

亞洲毒蛇店老師傅說，當年很多觀光客為了看殺蛇的表演而來，但後來政府禁止殺蛇後，蛇肉店逐漸沒落，華西街的蛇肉店一家一家歇業。老師傅透露，「亞洲毒蛇店」未來將改賣小火鍋，經營者不變，只是換賣別的東西。

記者實際走訪華西街，專門賣蛇肉、蛇湯的店面只有亞洲毒蛇店，其他還有兩家雖也有賣蛇肉、蛇湯，但主要是賣鱉肉，單賣蛇肉、蛇湯的店已經沒有了！