龍潭大池優養化 鄭文燦：龍舟賽照辦延續傳統

桃園市長鄭文燦（右）與客委會主委李永得（左）為龍舟點睛祈福。（記者許倬勛攝）

2018-05-19 19:24

〔記者許倬勛／桃園報導〕客庄十二大節慶之一的「乙未客家戰役文化季．龍潭歸鄉文化節」下月16日至18日在龍潭大池登場，將舉辦龍舟競賽、哈客水浪漫音樂會、民俗技藝表演等活動，其中，備受矚目的龍舟賽，今年吸引上百隊好手參賽，今天（19日）在龍潭大池南天宮前廣場舉行「龍舟點睛暨祈福儀式」，市長鄭文燦、客家委員會主任委員李永得等人為參賽龍舟開光點睛，虔心祈求賽事平安順利。

鄭文燦說，今年桃園降雨量不多，龍潭大池水位下降，加上水質淨化工程得到明年才完工，種種條件不若以往，但為了延續百年在龍潭競舟的傳統，仍持續在此舉辦；今年結合「乙未保台戰役」主題，讓民眾了解當年客家義軍保鄉衛民、一路走來的歷史，參賽隊伍的奮鬥意志也與客庄的團結精神不謀而合。

對於民眾憂心龍潭大池優養化，恐影響龍舟競賽，環保局說，目前已加強稽查上游污染源，相關單位也持續加強淨水、換水工作；而長遠的改善計畫則採三軌並行制，龍潭大池總水量有15萬噸，由龍潭區公所管理使用的地下水井今年初已恢復使用，每天可注入500噸活水，四方林礫間水質淨化工程明年1月將完工，內循環淨化系統後年1月完工，完成後每7天就能換水1次。

市長盃龍舟賽預賽訂於6月16、17日，決賽6月18日登場，今年「龍潭歸鄉文化節」特別舉辦「水上高樁獅王爭霸賽」，參賽隊伍將在1﹒2至2﹒3公尺不等的水上高樁競技，上演張力十足「飛獅」戲碼，總獎金達40萬元。此外，系列活動也包含湖畔音樂會、農特產品展售會等。活動訊息可上「乙未客家戰役文化季．龍潭歸鄉文化節」臉書粉絲專頁查詢。