520來前鎮玄德殿捐熱血 送白米、衛生紙

2018-05-19 20:19

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市前鎮區「財團法人道教玄德殿基金會」，明天（20日）將與全國小英之友會，在玄德殿廟前廣場舉辦2018年度「台灣好血有您，公益捐血活動」。

玄德殿基金會董事長廖政宗說，現場準備250包2公斤白米及250包五月花衛生紙，捐血者可獲贈白米及衛生紙各1包。

玄德殿主委吳家成說，同步舉辦「愛心捐米、衛生紙活動」，另準備白米及衛生紙各300包，發放給玄德殿周邊低收入戶281戶，低收入戶如身體行動不便將送貨到府。