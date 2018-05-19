小學吸毒又在八大打工 她力拼國中會考翻轉人生

彰化少輔院院內也舉辦國中會考，共有30收容生參加升學機會。（記者陳冠備攝）

2018-05-19 18:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕只有教育才能改變我的人生，哪怕進步只有一點點！

國中會考今天登場，彰化縣有1萬3440名考生報名，其中在彰化少輔院也有30名學生應試，其中一名「小芳」的學生因家境因素，在就讀國小六年級時就到八大行業「打工」，還沾染毒品，並因竊盜等案進入少輔院，之後她決心改變，在媽媽的鼓勵下應試會考，她表示，已立下志願，未來要念到大學，靠教育改變自己的人生！

小芳自幼時父母離異，跟著母親生活，但家境不好，又感於來自單親家庭，造成個性衝動，總覺得「全世界都對不起我」，小六時一度誤交損友，還進入八大行業打工，卻染上毒品，行為變本加厲，最後被收容進彰化少輔院。不過小芳母親並未放棄她，反而加倍關心她，也慢慢解開母女間心結。

少輔院輔導老師老師楊雯瑜說，小芳與母親關係改善後，開始反省過去的不成熟，也思考未來人生道路還很長，想繼續讀書念高中、念大學，改變自己的人生，也說「只要往前進一步，就代表有了收獲，那怕只是一點點，至少不是一直站在原地」。如今小芳學習態度積極，還是班上許多科目的小老師，跟過去不斷蹺課，不碰書本的模樣判若兩人。

彰化少輔院秘書陳明筆表示，今年彰化少輔院共有17名男學生、13名女學生應試，其中女學生小芳因毒品、竊盜等案件頻繁進出觀護所，還跟管理人員起衝突，最後進到少輔院，幸而經過輔導，小芳漸漸從書本找回自信，期盼這些學生都能從升學路上找到新人生。

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