南投首辦機關王大賽 選手爆棚、熱門景點軋一角

南投首屆機關王大賽，吸引許多國小學童參加，將科學知識融入積木機關中，藉此拓展、深化科學知識。（記者劉濱銓攝）

2018-05-19 19:49

〔記者劉濱銓／南投報導〕機器人、科學機關教育，不再是都會區的專利！

南投縣首次舉辦「世界機關王大賽南投縣賽」，今在南投市康壽國小登場，共有26隊104人參加，眾多選手參與超乎主辦單位預期，此次主題為「觀光大縣·美麗南投」，要將南投的觀光特色展現出來，許多國小選手便將清境農場、日月潭、九族文化村等知名景點都放進機關裡頭，各路人馬使出渾身解數，創造出多彩多姿的機關設計，讓人眼睛一亮。

康壽國小自然科老師李易軒表示，學生透過滾球、軌道、磁鐵等道具，將磁力、重力、壓力等科學原理融入其中積木機關，通過各項關卡才算成功，機器人部分則須限時完成指定任務；比賽除展現科學理解力，也利用積木打造的機關，將想像付諸實現，也因手做、創造不斷刺激，學生可以舉一反三，甚至接觸到超出國小階段的科學知識，不僅拓展科學視野，也扎根基礎科學。

南投縣政府教育處表示，去年起才在康壽國小投入科技教育資源，透過師資培訓逐漸擴大教學場域，此次比賽甚至有不少學生是今年3月才接觸積木機關，經過短短幾個月的學習，不僅縣賽獲得廣泛響應，甚至有偏鄉如仁愛鄉廬山國小、中寮鄉清水國小也都組隊參加，相當不簡單。

之後將在南投市、草屯鎮、竹山鎮、埔里鎮等地主要學校設置科學教育中心，將機器人與機關整合科學教育逐步推廣到各鄉鎮，藉此提升南投科學競爭力。