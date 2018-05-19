提早交卷想回試場被阻…會考考生罵髒話 數學恐不計分

教育部國教署長邱乾國（左一）說，台北考區有一個考生教數學科時交卷後想回試場拿東西，遭試務人員制止疑似罵髒話，遭記惡意搗亂試場秩序，恐該科不予計分。圖為國文老師評析今年國文科考題。（記者吳柏軒攝）

2018-05-19 18:38

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕國中教育會考今天（19日）首日施測，關於試場秩序，教育部國教署長邱乾國說，截至今日最後一堂的寫作測驗，平均缺考率1.09％，較去年略降；另有1名考生在數學科疑似罵髒話，遭記惡意搗亂試場秩序，恐該科不予計分。

邱乾國說，數學科考試時間，發生考生惡意擾亂試場內外秩序，情節嚴重，主要在台北考區，有一個考生已經交卷，但有東西忘記拿，想回到考場，被監試人員拒絕，因此有情緒上的言論，被監試人員帶到試務中心後，記違規。

據悉，這名國中生在松山家商應試，疑似提前交卷後，離開考場又想返回拿朋友的東西，遭試務人員制止，當下罵了髒話，立即被帶走並記錄違規。

國教署副署長許麗娟進一步指出，今天數學科10點10分考到11點50分，違規考生約在11點交卷，目前來看，該生先被考區試場紀錄，但後續如何處置，必須經由相關會議，針對個案做討論並決議。

邱乾國說，會考首日的缺考人數統計，數學缺2352人、社會缺2384人、國文缺2439人、寫作缺2932人，整體到考率皆在98％以上，平均缺考率約1.09％，比去年首日的均1.18％還低。