時代的眼淚！華西街最後一家蛇肉店下週一熄燈 網友喊不捨

「懷舊達人」的製作人張哲生在臉書PO文說，華西街最後一家蛇肉專賣店「亞洲毒蛇店」將在下週一正式結束營業，引發許多老台北人不捨。（資料照）

2018-05-19 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北華西街過去以賣蛇肉、殺蛇秀聞名，但伴隨著政府禁止表演殺蛇叫賣，蛇肉專賣店接連關門，如今連華西街最後一家蛇肉專賣店「亞洲毒蛇店」也將在下週一正式結束營業，被封為「懷舊達人」的製作人張哲生在臉書分享此事，引發許多老台北人的不捨，紛紛在臉書上留言，與童年回憶告別。

張哲生昨晚在臉書PO文，指走過一甲子歲月的艋舺華西街亞洲毒蛇店即將畫下句點，將在本月21日上午10點半，於知名藝人郭子乾模仿令人懷念的殺蛇表演之後，就會正式結束營業，走入歷史，屆時現場也會有數千條仿真的玩具蛇免費送給到場的民眾。

張哲生也指出，昔日到華西街的遊客，對此處最深刻的印象，就是看殺蛇郎叫賣、在蛇店前看著紅毛猩猩玩蛇、看大蟒蛇生吞白老鼠等，亞洲毒蛇店也曾經助無數男子漢勇猛上陣，如今卻將獨自轉身下台。張哲生感嘆，「這些記憶的一去不返，代表著一個時代的結束。」

許多網友看到後，紛紛在底下留言直呼，「可惜了~他們的蛇肉湯超好吃的~」、「很不捨它即將不見」、「我的皮膚問題在這裡喝蛇湯弄好的」、「以前讀書時代晚上會去看的表演！」、「三十年前來台北很深刻的記憶！」、「好久沒進去那條街，不知道只剩那最後一家了」，也有人表示「敵不過歲月，媽媽最愛的蛇肉店，和媽媽一起走了」、「時代改變了，很多產業也得跟著變」。