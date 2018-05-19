中鋼運通招募船員月薪8萬至26萬！應徵者大排長龍

中鋼運通公司招募100名船員，吸引上千民眾應徵。（記者黃建華攝）

2018-05-19 18:27

〔記者黃建華／高雄報導〕週末艷陽高照，高市勞工局今天下午於夢時代購物中心8樓時代會館舉辦一場「大型徵才暨職訓招生活動」，吸引近3000民眾參與，其中，又以中鋼運通招募100名船員，開出月薪8萬至26萬元高薪最吸睛，訊問度超高，中鋼運通為此還加開4場說明會，介紹如何取得船員證。

這場「大型徵才暨職訓招生活動」，包括「燦坤實業、瑞儀光電、中鋼運通、新鼎系統」等52家廠商，提供超過1300個工作機會，總計吸引近3000人參與，其中，尤以中鋼運通公司招募100名船員，開出月薪8萬至26萬元，更是吸引應徵者大排長龍。

勞工局局長李煥熏表示，期盼企業透過加薪來吸引優秀人才，提升生產力，創造勞資雙贏的正面循環。

首次參加徵才的中鋼運通公司招募100名船員，薪資待遇為本次徵才廠商之冠，上千求職民眾擠爆會場，詢問度超高。現場還加開4場說明會，介紹如何取得船員證。

總經理賴永智表示，由於公司購入的8艘海岬型散裝輪將於明後年交船，亟需新血加入，因此大舉招募100名船員，水手月薪自8萬元起跳、船長更達26萬元。

此外，本次徵才也特別邀請傑出學員上台分享受訓經驗，與民眾直接互動，包括「固定式起重機操作人員訓練班｣、「3D列印機械產品設計班」等班，皆讓有興趣的民眾直接報名。

中心表示，今年自辦16個職訓班，委辦近70班，其中「微型創業烹調技能班｣、「男女快剪造型暨助理培訓班」、「ERP採購財務管理師養成班」詢問度極高，吸引大批民眾報名，且中心歷年皆獲就業安定基金評鑑「優等」，辦訓品質深獲肯定，歡迎民眾踴躍報名，可洽：07-7330823*202。

訓練就業中心提醒，下一場徵才活動將在6月23日上午9時至12時30分，在龍華國中辦理，歡迎民眾前往參與。