宛如真人寶可夢！600名定向越野選手 用跑的認識湖口老街

新竹縣知名景點湖口老街融合多元宗教與文化，來自國內外600名定向選手，今天透過定向越野競賽認識老街。（新竹縣定向越野會提供）

2018-05-19 18:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣知名景點湖口老街融合多元宗教與文化，來自國內外600名定向選手，今天（19日）透過定向越野競賽，認識老街的古蹟歷史、建築美學與地方特色，活動宛如一場真人寶可夢，鼓勵青少年外出運動，不當宅男宅女！

新竹縣體育會主委盃雙人定向錦標賽今天在湖口老街登場，吸引全國各地甚至澳洲、澳門近600名選手參加。適逢緊鄰的湖口國小111週年校慶，湖口國小學生與大窩口促進會社團輪番表演，加上越南國際文化展，讓整場賽事充滿嘉年華藝文氣息。

湖口老街處於道教聖地三元宮（）與天主教聖地天主堂間，融合客家、閩南、外省老兵及新住民等多元族群。定向越野競賽起終點和每個檢查點，都精心設計歷史故事、建築美學、地方特色等元素，需要雙人團隊合作，讓腦力與體力發揮更美善的結合。

湖口老街部分店家以「定向越野之友」身分，憑選手號碼布即享多種優惠，展現客家鄉親的熱情與好客。

新竹縣體育會定向越野委員會主委周江杰說，運動競技不只是單純的競賽，也可以是城鎮聚落生活美學的饗宴，這正是定向越野運動適宜全民參與的特質。負責賽程設計的台灣定向國手兄弟賴韋綸、賴韋幗，以國際思維與視角規格，設計這次積分賽賽程，各組前3名還有老師傅手工製作的棉花糖當獎勵。

中華民國定向越野協會理事長謝清良除了支援國際標準規格的電子器材，也到場為賽務人員及選手加油打氣！

主辦單位說，這場錦標賽在世界定向越野總會登錄為世界定向日活動，每位選手都可獲得值得珍藏的世界定向日證書。