會考寫作「我們這個世代」 寫下直播、動漫…經驗感受

教育部進行107年國中教育會考的寫作測驗的解題說明，今年寫作考「我們這個世代」，要國中生針對10到20歲族群，寫出個人與群體之間的觀察及感受，描述專屬世代心得。（記者吳柏軒攝）

2018-05-19 19:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕107年國中教育會考寫作測驗採圖文說明，以「我們這個世代」為題，要考生構築專屬青春，以10到20歲的年輕角度出發，並可從各類關鍵提示中，直播、動漫、果凍族、公開言論等，發揮個人生活經驗與群體觀察。

桃園市慈文國中老師吳韻宇說，今年會考的寫作測驗有圖有文，其中，圖表畫了兩個小朋友進行對話，對話框中寫出：我們這個直播世代、我們這個動漫世代、我們這個果凍世代……我們這個自由世代……等關鍵詞，並以文字題幹說明每個世代都有關注、困擾及未來想像，要考生感受自己世代的特質，不論刻板印象或真實觀察，以「我們這個世代」為題，寫下經驗、感受或想法。

嘉義縣東石國中老師李育靜說，今年題目仍屬引導寫作，並且題目符合考生的寫作歷程與經驗，要考生們為自己發聲，寫出時代特色，整體符合生活經驗，也要對所處環境觀察，衍伸到歸納與思考，認為考生不管是引日常生活，或是從朋友圈觀察，引周遭社會脈動等，只要平常細心，都不會太難發揮。

吳韻宇也認為，如果題目少了圖表的參考訊息，考生可能會覺得困難，但題目中已經提到如：直播、動漫、言論公開等關鍵字，分析這些可能都是現代孩子的「雲端世界」中常發生的事，因此，考生要找素材並不困難。

吳韻宇說，考生今年寫作若要拿高分，除了提出闡述的主旨，還要進一步描述細節，除了記述個人經驗外，更需發散思考、系統分析，並導入論說能力，闡述對寫作主軸的議題，提出正反看法，從而了解自己與環境的關聯，寫出深刻體悟，拿下最高的寫作6級分。

李育靜說，寫作評分會針對審題、結構、修辭、形式錯別字等項目，因題目寫10到20歲的世代，與國中生若寫超乎個人，從生活經驗去擴展一些，是可以被允許的；另有媒體提到城鄉差距，她認為，城鄉資源是相對的，但孩子生活經驗應不受城鄉限制，也不必受到題幹的「直播」等去限縮寫作範圍。