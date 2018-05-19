NG蔬果成佳餚 學生與慈善團體助弱勢

2018-05-19 18:55

［記者黃旭磊／高雄報導］中山大學社會科學院師生與慈善團體合作，與民眾料理NG蔬果，存在食物銀行給身障、獨居老人等不便烹煮人士。

師生今天（19日）與高雄市慈善團體聯合總會志工，於阿福食物銀行舉辦「丑果盛食廚房」活動，邀請翰品飯店主廚江進華示範料理NG蔬果，中山大學政治經濟學系主任李予綱詢問民眾，「可以為你的食物多做些什麼？」，而除了蔬果，也指導家常肉燥，成品冷凍保存在食物銀行，擇期發給弱勢居民。

民眾稱讚，將NG蔬果作成佳餚，「就像變魔術一樣，」也學到共享醜果、即期蔬菜等環保觀念。

據統計，台灣一年糧食總損耗至少373萬噸，相當於全台每人平均年損耗158公斤，此外，每天浪費廚餘量，若用每桶高90公分、容量155公斤桶子裝，「可堆到60座101大樓高。」

師生曾於今年3月曾與旗津區天聖宮開闢「丑果食物銀行」，向10間店家募得2百個冷凍包子及1百份醜蔬果，加上善心人士捐贈花枝丸、波士頓蛋糕，發送給旗津區5個村里弱勢居民。

中山財管系大一生生練奕妤說，原不知有食物銀行，這次體驗挑菜、前端分類蔬果辛勞，也了解到非營利組織運作，「沒想到能為弱勢團體盡一份心力。」

高市慈善團體聯合總會理事長蘇金樹強調，機構成立35年，提倡「惜食愛物」觀念，去年結合企業成立阿福食物銀行，感謝大學師生將愛轉化為食物，傳遞給需要的人。