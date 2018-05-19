封面照恐誤導學生認識蜜蜂 自然課本樣書惹議

書的封底出現一棵枯樹聚集大量蜜蜂。（圖截自誘拍有用卻可恥臉書社團）

2018-05-19 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技發展帶來的方便，現今社會對做事效率越來越要求，其中不少攝影愛好者利用食物進行「誘拍」，拍出自己想要的畫面。而近日臉書社團「誘拍有用卻可恥-不自然鳥類誘拍中心」，有網友爆料南一書局課本樣書的封面及封底，出現大量蜜蜂聚集在枯枝上，疑似誤導學生對蜜蜂的認識，引起許多網友撻伐。

昨（18）日1名男網友分享 ，南一書局七年級下學期「自然與生活科技」的樣書，封面及封底出現蜜蜂群聚在一棵枯樹，引起原PO質疑「以後學生都會覺得蜜蜂的蜂巢是築在枯枝上」，此事被網友分享至Dcard引起熱烈迴響。

Dcard網友以「生態教育的失敗，從課本開始」發文指出，對這系列「誘拍」照片被選為課本封面及封底，且經過教育部審核，讓他覺得下一代的教育相令人堪憂，「連課本都已經幫你安排好失敗的教材」、「教育的失敗，真的是從小開始」。

貼文一出，引起許多網友留言討論，「從作者群、書商到國教院又剛好不具備這種專業，難怪有人說我們的自然科或生物科是為醫學院服務的。」，也有網友提出其他看法，「現在的小孩都覺得台灣原生種動物叫做土狗野貓，眼鏡蛇百步蛇都外來的」

事後，有網友貼出南一書局的回應，感謝生態專家學者提出的建議，他們將會將照片立刻抽換，正式用書將會審慎評估其他適用照片。