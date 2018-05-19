會考國文作文「我們這個世代」 考生：好發揮

107年國中教育會考登場，在考試結束後，考生紛紛離開教室到中庭休息。（記者蔡亞樺攝）

2018-05-19 18:18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕107年國中教育會考今日登場，最後一科考國文作文，作文題目為「我們這個世代」，考生普遍認為好發揮，不少考生多以網路、科技為主，甚至有考生在文章提到中國科技集團阿里巴巴董事長馬雲的無人超市，最後以自己未來不能被AI科技所取代作為結論，也有考生以寺廟、教堂、清真寺並存的多元、包容世代為主。

金華國中考生黃麗穎指出，以資訊發達的世代為主題，描述資訊更新速度快，因此許多人未能跟上腳步，她以自身與父母所面對不同世代的知識差異，在文章呈現出資訊所造成矛盾與衝突，她覺得題目滿好發揮，寫起來得心應手。

金華國中考生吳孟澄同樣選材網路的資訊爆炸時代為主題，她說，現代生活處處都有網路，網路可以獲得許多資訊，卻也衍生網路詐騙的犯罪事件層出不窮，以正、反兩面觀點呈現在文章，最後用呼籲放下網路享受真實世界作為結論。

同校考生劉彥均則說，作文題目用插圖引導，插圖提到我們這世代是果凍世代、直播世代、網紅世代等，因此他以科技帶來的轉變為主軸，也用馬雲的無人超市為例子，描述這個世代未來不能被AI科技取代自己。

金華國中考生蕭梓宏則以自身的生活經驗作為構思，他說，學校附近有清真寺、教堂、廟宇，加上飲食也有各國餐點，因此他認為這世代是多元、包容力很強，藉此帶到個人自制力要很強，否則會沒有方向。他說，作文沒特別花心思要搶高分，想到什麼就寫什麼，寫出自己的想法。