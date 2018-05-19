會考國文古今多元取材 秦朝封禪、藥廠利潤等入題

107年國中教育會考的國文科結束，國文老師認為今年難易適中，取材範圍廣泛，包含古今中外文學、報章雜誌等，使國文走向工具運用之途。（記者吳柏軒攝）

2018-05-19 17:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕107年國中教育會考國文科已結束，國文老師認為，考題難易適中，取材範圍廣泛，包含古今中外文學、報章雜誌等，如閱讀題組出現討論藥廠黑幕的短文，或是分析秦朝封禪大典的深度文言，皆考驗考生分析與靈活運用能力。

台北市介壽國中老師陳靜儀表示，今年會考國文科比去年少1題，單題33題，題組15題，分析文白比例，文言文（包含題幹、選項或篇章）佔約3成，試題特色上如字音字形只要熟讀課本內容，基本答題不困難，另外也沒看見書信格式或需要背誦知識的考題。

新北市江翠國中老師陳恬伶說，在題組方面，強調比較與綜合能力，如有題目將兩首詩或兩個標題放在一起做比較等，圖表題也出現，考東西德拆除柏林圍牆的世界史觀，她認為，圖表也是閱讀文本，考生因透過閱讀圖表進行資訊檢索後，學習如何推論答案。

陳恬伶還說，今年印象深刻的題目中，包含題組38跟39題，考秦朝的「封禪大典」，透過文字甚至書法字形等圖片，要考生分析年代，辨別封與禪的不同等；

另外，題組還出現說明文，改寫自瑪西亞．安卓的《藥廠黑幕》文章，約450字，共3段說明藥廠只會生產有利潤的藥品，接著說明雖然要停止具有「醫療必要」的專賣品，需在6個月前提出，但無人遵守，所以在2000年、2002年都曾因疫苗短缺而影響接踵事件，等要考生分析藥廠生產藥物的原則等。