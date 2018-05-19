Google台灣第1個數位學程實體空間 今天誕生在台南

Google首次在台灣開設的數位學程實體空間，今天正式授課。（記者洪瑞琴攝）

2018-05-19 17:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全球科技領頭羊Google今（19）日宣布位於台南文化創意產業園區的Google數位學程實體空間正式啟用。這也是Google在台北設駐台灣總部之外，首度在國內開設數位學程實體空間，以台南經驗為起點，將來複製到其他縣市，培育台灣智慧人才。

這項計畫中的智慧人才（Intelligent People）發展，Google透過「Google數位學程」提供完全免費的全中文數位行銷線上課程，打造獨立的實體授課空間，為期1年的實體課程。

Google大中華區經銷通路業務總監李芝禎表示，數位學程線上與實體課程是全方位推出，從小孩到老人，協助所有對提升數位力有需求、感興趣的人，為他們帶來更具互動性和實用性的教學培訓，進而達到為台灣提升數位人才競爭力、促進產業數位轉型的目標。

Google台灣行銷副總經理利啟正也表示，這是全台首座Google數位學程實體空間，嘉惠在地學生、教師、中小企業、求職者、新創公司等，讓Google智慧人才發展資源，不只侷限在北部，更希望能夠平衡南北資源的挹注，全方位產官學合作。

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