為花博暖身 台中吉祥物總動員相挺

台中市西川社區志工組成古禮迎親團，增添會場喜氣。（記者張軒哲攝）

2018-05-19 16:57

〔記者張軒哲／台中報導〕「GO！GO！吉祥物挺花博活動」今日熱鬧登場，台中市各單位團體1500位志工齊集一堂，身著創意裝扮展現花現GNP精神，從豐原體育場出發，石虎吉祥物虎媽領軍市府各機關吉祥物合體遊行，可愛模樣吸引不少民眾爭相拍照，市長林佳龍也到場支持，頒發花博志工團隊簽署花博志工合作備忘錄，場面熱鬧。

為迎接11月登場的台中世界花博會，預計招募2萬名志工。今日活動由「花團錦簇-志工大會操」揭開序幕，來自各區1500位志工齊聚，以不同創意裝扮融合花現GNP精神參與踩街遊行，石虎吉祥物虎媽領軍，包括台中市志願服務吉祥物「樂樂」、經發局「好樂超人」與「福蘆弟」、消防局「消防寶寶」、文化局「葫蘆墩猴子」、建設局「威風小隊長」、觀旅局「air boy」、運動局「全運猴」、台灣電力公司「電力虎寶」、弘毓基金會「茄寶」、老五老基金會「福氣安康」等吉祥物熱烈總動員，現身路旁為志工團隊加油打氣，來自南區的西川社區還安排古禮迎親團，增添會場喜氣。

包括林佳龍、社會局長呂建德、市議員翁美春、張雅旻皆出席為志工加油，林佳龍逐一頒發「台中世界花卉博會志工團隊合作備忘錄」，感謝志工支持，也期勉提供最優質的服務，讓世界看見台中的「美」與「人情味」。

林佳龍說，台中世界花卉博覽會11月將登場，台中最美的風景就是志工的愛與人情味，目前花博志工招募近1萬9千名，離2萬名目標已經相當接近，並已陸續接受花博志工訓練，期待來自全台中的花博志工團隊成為花博最佳推手，迎接台中國際盛事。

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