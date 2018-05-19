竹市友善綠空間 漫遊隆恩圳好好玩

竹市府今天於三民路隆恩圳親水空間辦理「漫遊隆恩圳・散步小日子」，設有藝術風市集、風格野餐趴、闖關遊戲等活動。（記者王駿杰攝）

2018-05-19 16:43

〔記者王駿杰／竹市報導〕隆恩圳景觀空間完工，總長770公尺的城市綠帶，吸引不少民眾走訪，竹市府今天於三民路隆恩圳親水空間辦理「漫遊隆恩圳・散步小日子」，設有藝術風市集、風格野餐趴、闖關遊戲等活動。

市長林智堅說，為打造友善的綠空間，市府於隆恩圳景觀空間綠廊設置公共街道家具、草地懶骨頭、木製長椅，更依多種主題呈現多面貌的隆恩圳，包括遊樂場、看水場、聊天場、櫻花場等，讓各個年齡層的民眾都能在其中找到屬於自己的角落。

城銷處副處長林正光指出，活動設有40攤特色美術及文創市集，還有音樂演出、小丑及泡泡街頭藝人表演，更設有多處創意打卡點與拍貼機，讓民眾留下與隆恩圳的美好印象。

林正光說，活動還安排說故事時間，林智堅到場陪伴民眾漫遊藍綠帶之餘，也坐下來與孩童分享隆恩圳的故事，展現極高親和力。

此外，隆恩圳的改造也影響周邊商家，專賣義大利麵與頓飯的Vibes Kitchen&Bar，徐姓老闆說，過去的隆恩圳將三民路一分為二，河道左右的聯通度低，空間分割、往來受限，經過市府改造，以「漂浮月台」橫跨河面，連起路面兩側，讓人感到煥然一新，希望能為周邊商圈帶來更多人潮與商機。