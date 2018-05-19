基隆國際帆船賽明登場 海洋廣場宣傳環保理念

2018-05-19 16:31

〔記者林欣漢／基隆報導〕邁入第15年的基隆國際帆船賽及台琉國際帆船賽，將於明天登場，今年有30艘帆船參賽，今天下午開幕式，市長林右昌邀民眾到潮境公園、101高地等高處觀賽，為選手們加油打氣、感受帆船的獨特魅力，也期盼透過賽事帶動基隆相關海洋產業。

開幕活動現場還安排風力音樂會、寓教於樂的風力實驗闖關遊戲、學生社團熱舞演出，其中，到場設攤的「YES WE CAN協進會與博愛社區」，邀請到沐澧手創MuBit老闆娘bunny在現場示範手作皂類、挑戰垃圾分類闖關遊戲，鼓勵民眾於日常生活中多選購「可回收、低污染、省資源」的綠色商品，為環保共盡心力。

環保志工、節能種子教師童子瑋說，沐澧訴求不使用塑膠瓶罐、節省包裝，以實際行動將環保理念融入日常工作，期盼更多人能加入環保愛地球的行列，讓生活環境更美好。

市府指出，基隆國際帆船賽以越洋賽的形式辦理，航程橫跨台灣與日本宮古島，是台日目前唯一的跨國重型帆船比賽，明天率先登場的是基隆嶼繞島賽，21日基隆－宮古島、23日則在宮古島平良港灣進行。

林右昌說，今年賽事吸引超過30組國際團隊參與，帆船國籍包括日本、美國、馬來西亞、香港等，基隆是海洋城市，市政府近年來很努力推動海洋相關產業，上個月剛辦完基隆嶼磯釣賽，這項帆船賽也是地方盛事，另外，基隆港的郵輪今年上看600航次，各項海洋產業都相當興盛。

今天下午的啟動儀式，透過舞台視覺錯位，營造在舞台上揚帆啟動的畫面，隨著風帆的鳴笛聲，風帆意象的基隆國際帆船賽標誌隨之升起，市長林右昌及出席貴賓等一同剪綵，象徵國際賽事從此刻起在基隆港揚帆出航，引領城市走向國際。