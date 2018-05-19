總統教育獎羅仁宏上陣拚會考 媽媽陪考

2018-05-19 16:30

〔記者楊金城／台南報導〕國中教育會考今天（19日）登場，陪考的家長少之又少，新營高中考場有位72歲阿嬤黃阿覔來陪孫女應考，總統教育獎得主東原國中羅仁宏在新營高工應考，也由媽媽李芳香陪考，師生紛喊加油，給予祝福。

各國中服務考生周到，現在國中會考家長人數屈指可數，大不如早年高中聯考陪考的人山人海。

阿嬤陪考 周馨慧：有安定作用

黃阿覔說，就讀新營南新國中的孫女周馨慧，由她從小帶到大，嬤孫感情超好，大大小小考試都是她來陪考，國中會考也不例外；周馨慧說，阿嬤來陪考，不會有心理壓力，有阿嬤陪伴，有安定作用，對她考試加分。

獲得今年總統教育獎的羅仁宏由媽媽李芳香陪考，今天一早5點半就起床準備，東原國中校長陳一仁情商當地一家安養中心，出動復康巴士載母子倆赴考。羅仁宏罹患罕見疾病裘馨氏肌肉萎縮症，必須坐電動輪椅應考，東原國中將他特製的課桌搬到考場，新營高工也為他設置休息室。羅仁宏成績全校第一，模擬考也有3A實力，對國文、社會和自然科拿手。

羅仁宏沒有被病魔擊倒，勤學獲得總統教育獎，他和父母希望就近在新營高中就學，陳一仁今天也拜會新營高中校長郭調清，希望幫羅仁宏圓夢。新營高中曾照顧過跟羅仁宏一樣的學生，歡迎羅仁宏入學，但未來交通接送是個問題，必須設法克服。