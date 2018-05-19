宜縣壯圍綠領人才培育計畫 力推友善耕作

宜蘭縣政府勞工處委託宜蘭社區大學教育基金會辦理壯圍歸真綠領人才培育計畫，讓學員們做中學，吸收友善耕作相關知識。（記者林敬倫攝）

2018-05-19 16:17

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府勞工處委託宜蘭社區大學教育基金會辦理壯圍歸真綠領人才培育計畫，今於壯圍鄉古亭國小舉行始業式，共有30名學員經面試後參與，課程將一直持續到11月3日，希望讓學員們從做中學，吸收友善耕作的相關知識，共同為壯圍鄉，研討新的農業模式。

宜蘭縣政府委託宜蘭社區大學教育基金會開辦的「夢想新農」課程，至去年為止已辦理5屆，今年為了均衡城鄉發展，解決壯圍鄉缺乏政府資源的困境，勞工處將「夢想新農」課程搬到壯圍，改以壯圍歸真綠領人才培育計畫重新上路，辦理友善農業相關課程，讓學員們從做中學，開發多樣精緻的安心食材、進行綠色體驗及製作壯圍風土餐。

計畫課程將一直持續到11月3日，共有30名學員，1人是旁聽，其中有一半為壯圍鄉人，包含壯圍返鄉青年、在地專業農民等，全農或半農約有20人，其他專業約有10人，包括木工工作者、商品企劃行銷、觀光解說人員、景觀設計研究、環保檢測、綠建築空間設計、耕牛訓練師、瑜伽老師及社工師等。

勞工處長黃玲娜表示，壯圍鄉屬宜蘭縣內資源相對較少的鄉鎮，因此縣府建設處自104年起推動均衡城鄉發展計畫，整合府內外業務單位資源，辦理壯圍鄉整體規劃案。

黃玲娜說，在人才培育方面，勞工處各種專業才能的培訓，不論白領、粉領、藍領及綠領，都慎重而且認真看待，因為各行各業，人力資源都是最重要的元素，壯圍歸真計畫不只在社大承辦下，找到最專業的農夫老師來教導各位學員，學員各自的專長領域，藉由這個培訓平臺，也可以互相交流、合作，建立了結盟契機。