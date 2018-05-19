親眼見證大鵬展翅！馴鷹快閃在台南 親子共學體驗

中華民國馴鷹協會今天台南市府東側草坪舉辦快閃親子體驗課程。（記者洪瑞琴攝）

2018-05-19 16:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中華民國馴鷹協會和移動教室推廣馴鷹文化、合法猛禽親近與了解及台灣本土猛禽保育教學，全台灣已經超過100場親子體驗課程。

今天下午第一次在台南市府東側草坪舉辦快閃活動，一開放報名，名額立即秒殺，100多名親子除了能聽到最專業深入的生態講座，還能讓老鷹站在自己的手臂上，近距離接觸觀察。

活動中，最讓現場大朋友小朋友驚嘆的，就是體驗基礎馴鷹術中的「跳拳」，也就是讓老鷹直接從遠處飛到手上進食，親眼見證大鵬展翅的震撼和魅力！

企劃總監李婉菁說，移動教室的翻轉教育計劃，跳脫傳統學習方式，把推廣年齡層從25~40歲下降到3~15歲的幼兒，讓孩子和家長親子共學，一起透過親身體驗，操作中學習，用最Live的生態講座，把艱澀的動物知識變有趣，更讓生態保育不再只是書本或影片知識而已！

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