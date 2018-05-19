壯圍古亭學童化身記者 採訪85歲「粿公」學做粿

壯圍鄉古亭國小辦理「媒體識讀教育，影視教學計畫」，讓學生化身電視台記者，拿起專業攝影機，到鄉內古色古香的永惠廟當記者，訪談當地耆老。（記者林敬倫攝）

2018-05-19 16:55

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉古亭國小今天讓學生們化身電視台記者，採訪家鄉故事，其中，壯圍永惠廟的85歲「「粿公」」詹榮留，製作紅龜粿用料純天然，學生們除了用鏡頭紀錄下「「粿公」」照顧身障家人的立志人生故事，也捲起袖子傳承他的手藝，體驗家鄉人文風情。

壯圍鄉古亭國小推動「媒體識讀教育，影視教學計畫」，讓學生擔任電視台記者，拿起專業攝影機，採訪鄉內古色古香的永惠廟，訪談當地耆老，最吸引學生注目的，莫過於在廟裡服務，一生都在家鄉做紅龜粿的「粿」公詹榮留。

詹榮留年過8旬仍不得閒，妻子、長子、長媳與長女都智能障礙，因為領取些許身障津貼，不符中低收入戶資格，家裡食指浩繁、入不敷出，仰賴詹榮留做粿、輾米、幫農、打工撐起家計，但他樂觀面對人生，為廟宇、香客做粿，只收工本費，外地客向他買，也都較市面上的便宜，在地方上佳評如潮。

學生們今天採訪「粿公」，詹榮留捲起袖子，開始傳授做粿的秘訣，他說，做粿最重要的，就是打好米漿後，必須將米漿徹底壓乾，這樣粿才會吃起來Q彈、緊實、有嚼勁。

「我一生都在做粿！」詹榮留說，他做的粿是長久以來經驗的累積，都是小時候母親傳承下來的功夫，幾乎人人都稱讚好吃，他自己也頗具信心。

學生們拍著「粿公」學做粿，體驗在地傳統人無風情。古亭國小校長黃賜福說，永惠廟奉祀主神開漳聖王，此地居民多漳洲人，開漳聖王是地方神，香火鼎盛， 開漳聖王文化是歷史留給壯圍重要文化遺產，他才會讓學生進一步採訪挖掘。

黃賜福說，透過採訪，要讓學生們學習到，敬宗祭祖、緬懷先賢是構建和諧社會的重要觀念，也是建構家庭教育重要的基石，透過指導小朋友進行永惠廟的鄉野調查、耆老訪談及媒體記錄，能夠讓小朋友更加熱愛鄉土，進一步為在地的文化作傳承，具深厚的教育意義！

壯圍永惠廟的85歲「粿公」詹榮留（左），他製作的紅龜粿，用料純天然，學生們除用鏡頭紀錄下粿公照顧身障家人的立志人生故事，也捲起袖子傳承手藝。（記者林敬倫攝）