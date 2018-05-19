玉里西瓜節登場 年產值達3億元

花蓮大西瓜上市，由花蓮玉溪農會產銷班農民發起的「阿強西瓜節」今正式登場。（記者王峻祺攝）

2018-05-19 16:18

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮大西瓜上市，由花蓮玉溪農會產銷班農民發起的「阿強西瓜節」，今正式登場，吸引近千人到場大嗑免費西瓜，現場還義賣上百顆瓜果，所得將全數捐給三民國中棒球隊、安德啟智中心及震災之用；玉里阿強西瓜達人羅榮廣說，玉里西瓜一、二期種植面積約700公頃，年產值可達3億元，今年因雨水少，果肉口感「又沙又甜！」

每年5、6月是花蓮大西瓜的主產季，口感沙甜清脆又多汁，花蓮地區今年第一期西瓜種植面積約有1480公頃，分布於秀姑巒溪、萬里溪、壽豐溪及木瓜溪等水源來自中央山脈、砂質土壤富含養分的流域環境。

產自東部的花蓮大西瓜，目前已進入主要產季並接續採收，在炎熱的南區玉里鎮開始上巿後，緊接著是中區瑞穗鄉、鳳林鎮，最後則由北區壽豐鄉壓軸；邁入第六屆的玉里「阿強西瓜節」今登場，千顆西瓜堆疊叫賣相當壯觀，一旁還提供免費西瓜吃到飽，吸引近千人共襄盛舉。

花蓮縣玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說，玉里西瓜種植面積主要在三民地區，今年收成不錯、相當豐收，但因受到南部西瓜大出競爭，價格比去年差一點，去年產地價每斤13、14元，今年預估每斤平均約10元，但頭瓜價格會較好，第一期產期約到6月中旬。

「阿強西瓜」負責人羅榮廣說，家族在玉里種植西瓜約30公頃，是單一業者生產面積最大的，每1公頃種植2000株，可收成5000公斤、約2000顆大西瓜，今年因第6度舉辦西瓜節活動，也捐助義賣100顆西瓜，為賑災、玉里三民國中棒球隊及安德啟智中心之用。

花蓮縣政府農業處長羅文龍表示，西瓜有「瓜果之王」美譽，富含人體所需的維生素A、維生素B1、維生素B2、維生素B12、C、鉀、鎂、磷等多種營養素，適當食用可消暑解渴，因花蓮大西瓜品質優良、口碑好，又沙又甜的口感深受民眾喜受，總是未上巿先轟動。