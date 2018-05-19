挨批亂摔百貨公司商品 物流士回應了

物流士卸貨時扔擲包裹的影片在網路上引發熱論。（擷取自爆料公社）

2018-05-19 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕有時候事實未必全如肉眼所見！

有網友今天上午在臉書社團「爆料公社」上傳影片，表示稍早目睹一名物流士在下貨時將百貨公司專櫃貨品用丟的方式扔出車廂，導致貨品散落一地，他看了不禁批評「即使天氣再熱也不該亂扔包裹」，影片上傳引發網友熱論。

然而，影片中的主角物流士稍早做出回應，表示「感謝你的爆料，讓我明白文字的可怕」，他接著解釋說，天氣的確很熱，但自己並沒有因此感到不爽，而是由於貨車並無裝設側門，而整車滿載的情況下，他如果不將貨品丟出來，根本沒得出來，更不可能疊貨。

物流士強調，車上運送的貨品都是衣服、鞋子，並沒有任何易碎品，並未損害到客戶權益，他坦言，專櫃人員對他非常好，而自己也不願意這樣丟，但在車廂滿載的情況下，真的不得不這樣丟貨。

澄清文經刊登在爆料公社後再次引發熱議，有人看了為物流士抱不平，表示「有時候眼睛看到的，不是我們想的那樣」、「只要不是易碎品，我想都能理解，辛苦了」、「大熱天送貨，想想都覺得可怕，辛苦了」。

不過也有自稱從事物流工作的網友提醒說，夏天送貨難免心情浮躁，內容物若是衣服的話的確不會被摔壞，但有些鞋子，尤其是限量版或紀念版的鞋子，連鞋盒都必須保存的很好，否則價值的確有可能受到損害。

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