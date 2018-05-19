龍井竹坑南寮登山步道」登山健行 1500人參與

2018-05-19 15:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕培養民眾登山健身，市議員陳世凱今天在「龍井竹坑南寮登山步道」辦理登山健行活動，有高達1500多位民眾參加，全程步行只需有1個多小時，而且石階步道加上兩側綠蔭，走起來涼爽輕快，有很多親子一起來健行，小朋友都沒有喊累。

大肚山上登山步道有「龍井竹坑南寮登山步道」、「大肚環保公園步道」、「大肚萬里長城登山步道」「烏日知高圳步道」，因此養成大肚、烏日、龍井民眾登山的習慣，甚至吸外地人來登山。

市議員陳世凱認為大肚山既有如此多的登山步道，應該每一年都辦登山活動，讓民眾去感受4條登山步道不同風格，因此從去年就開始舉辦，選擇「烏日知高圳」健行，今年是第2年，選擇在「龍井竹坑南寮登山步道」辦理。

「龍井竹坑南寮登山步道」涵蓋範圍最廣，也是龍井、大肚民眾最常造訪的登山步道，沿途風景優美，坡度難易適中，石階步道加上兩側綠蔭，走起來涼爽輕快，全長約3公里多，步行全程約1個多小時，適合全家大小一起出遊運動。

陳世凱表示，去年辦理「烏日知高圳」健行活動時，看到許多民眾都非常熱衷參與，並且希望能把大肚山所有的登山步道都走過一輪，所以今年再次辦理，但就選擇不同的登山步道，明年可能選擇「大肚萬里長城登山步道」。

陳世凱也指出，此次活動約1500多人參與，沿途看到許多爸爸媽媽帶著小朋友一起來爬山，小朋友也都乖乖走完不哭不鬧。