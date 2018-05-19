竟用寶盒上鎖！ 茶博館茶包裝美學展讓人開眼界

歐洲王宮貴族用來貯放茶葉的寶盒，做工精巧。（記者翁聿煌攝）

2018-05-19 15:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林茶業博物館正展出「茶裝茶」茶包裝美學特展，在西方還不會種茶的年代，從東方運來的茶葉被視為珍寶，只有王宮皇族才喝得起，因此將還沒泡的茶葉存放在附有鎖匙的漂亮金屬寶盒內，茶博館現場展示的貯放茶葉寶盒精緻美觀，引發思古幽情，展期即日起至11月11日。

茶博館長劉一儒說，「茶裝茶」茶包裝美學特展內容聚焦描繪台灣茶葉包裝及藏茶器皿，從早期的紙包裝可以想見，當年茶葉身價不凡，所以用小包裝販售，一般人才買得起。

如今茶飲已經是現代人不可或缺的健康及休閒飲品，茶博館從歷史人文、造型結構、藝術美學和品牌行銷層面，呈現台灣茶裝設計的百年風華，並介紹東茶西傳後世界茶裝的不同風貌，並展望未來茶裝設計的想像。

茶博館展示的歐洲人所使用的貯放茶葉金屬盒為特別訂製品，外殼有精細的花紋，感覺像是珠寶盒，尊貴非凡，卻是當時王宮貴族用來存放茶葉的貯放盒，還附有鎖匙，顯示當時的茶葉，必須飄洋過海、物以稀為貴。

從舊包裝也可看到台灣的茶葉商，因為競爭者變多，所以老字號開始打出獨特商標，但當時沒有商標權保護，因此商家會在商標旁註明，「仿冒者後代男盜女娼」的詛咒語，令現代人看了啼笑皆非。