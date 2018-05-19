台灣大道4線公車改走專用道 取消停靠部分站位

2018-05-19 15:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕為紓解台灣大道（朝富路至文心路東行方向）車流，台中市交通局5月31日起實施慢車道公車「分流」措施，調整33、323、324、325等4線公車改走優化公車專用道，約可轉移2成110公車班次，可望提升用路安全及行駛速率。

交通局長王義川表示，為改善台灣大道（朝富路至文心路東行方向）慢車道車輛壅塞情形，市府規劃透過慢車道公車分流，讓原來走台灣大道慢車道的33、323、324、325等4線市區公車，調整行駛優化公車專用道。

實施後慢車道公車班次數，將由每日517班下降為407班，約轉移20%公車班次至公車專用道，預期可減少慢車道公車與汽、機車的交織衝突，而改行駛專用道的4條公車路線也能提升在尖峰壅塞時段的行駛速率，創造用路人及公車乘客的雙贏局面。

此外，也積極協調國道客運「分流」行駛台灣大道快車道，避開朝富路至文心路間的壅塞路段，預計分流後慢車道的國道客運每日可減少約440班次，加上市區公車分流110班次，總計在該路段慢車道分流57%的客運班次，預期可再大幅提升慢車道的行駛速率。

交通局指出，5月31日起，33、323、324、325等4線市區公車實施分流後，將改至優化公車專用道站位停靠載客，同時取消停靠部分慢車道公車站位，規劃調整方案如下：

33路公車（往火車站方向）：河南路－優化公車專用道於惠中路口接回原線，改停靠專用道「新光／遠百站」，並取消停靠「教師新村站」、「新光三越站」等慢車道站位。

323路、324路、325路公車（往火車站方向）：光明路橋－優化公車專用道於文心路口接回慢車道原線，改停靠專用道「秋紅谷站」、「新光／遠百站」、「市政府站」，取消停靠「朝馬（台灣大道）站」、「秋紅谷（朝陽橋）站」、「教師新村站」、「新光三越站」及、「台中市政府站」等慢車道站位。